تصميم جديد لتطبيق فيس بوك لعرض الألعاب بشكل أسهل

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، ستكون علامة التبويب متاحة فى شريط التنقل الرئيسي بتطبيق فيس بوك، إذ يزعم فيس بوك أن هناك 700 مليون شخص يتفاعلون مع محتوى الألعاب كل شهر.
وضمن علامة تبويب Facebook Gaming، سيتمكن المستخدمون من العثور على ثلاثة أنواع أساسية من محتوى الألعاب، كما سيكون بإمكان المستخدمين دعوة الأصدقاء للعب والدردشة معهم مباشرة من علامة التبويب.
وسيصبح تبويب Facebook Gaming أيضًا مكانا لمقاطع فيديو الألعاب، مع محتوى من بطولات esports،
وبمرور الوقت، يخطط فيس بوك للتوصية بمقاطع الفيديو استنادًا إلى الألعاب التى تعجبك، والتى أعربت عن اهتمامك بها.
كما ستستخدم علامة التبويب الجديدة مجموعات الألعاب، حيث سيتمكن المستخدمون من التواصل مع اللاعبين الآخرين والتحدث حول العناوين المفضلة لديهم، سواء كان ذلك لتنظيم وقت للاتصال بالإنترنت أو اللعب.
بالإضافة إلى منح Facebook Gaming علامة تبويب خاصة بها، جربت الشركة أيضًا تحويل التبويب إلى تطبيق مستقل.
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