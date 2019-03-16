10 مزايا جديدة بأول نسخة تجريبية من نظام أندرويد Q

كشفت شركة جوجل مؤخراً عن النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد 10 أو ما يعرف بـ "أندرويد Q"، ومن المنتظر أن يبقى حرف Q هو الاسم الرمزى للنظام، حتى تعلن جوجل عن النسخة الرسمية من نظام التشغيل، ووفرت جوجل بنظام التشغيل العديد من الإصلاحات والتحسينات على الأداء والتصميم، وفيما يلى نعرض أبرز المميزات لنظام التشغيل: - توفير الثيم الأسود على كامل النظام. - إمكانية التحكم بالأذونات. - إمكانية تعطيل الموقع عن الخروج من أى تطبيق. - دعم الاجهزة القابلة للطى. - تحسين قائمة المشاركة. Advertisements - توفير وضع للكمبيوتر Desktop Mode - زيادة سرعة فتح التطبيقات. - زيادة تحسين الأمان وخصوصية المستخدمين. - توفير إمكانية تسجيل الشاشة فيديو. - تحسين التحكم بالإشعارات من خلال السحب لليمين واليسار.

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