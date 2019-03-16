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انتقاد سلسلة محال شهيرة لمنع طائر من بناء أعشاشه فوق متجرها

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تعرضت سلسلة محلات تجارية كبرى فى بريطانيا لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعى لوضعها شبكة لوقف طائر السنونو من بناء أعشاشه.

وأقامت سلسلة المحلات الشباك أعلى مكان وضع عربات التسوق فى إحدى متاجرها بمدينة نورويتش بمقاطعة نورفولك بإنجلترا بعد شكاوى حول فضلات الطيور على العربات.

وأعرب العديد عن مخاوفهم من أن الطيور المهاجرة ستسقط فى الشبكة وتموت، ووصفوا الخطوة بأنها غير مقبولة، وردت الشركة بأنها تركت الجزء الخلفى من المتجر خالياً، لذا يمكن للطيور بناء أعشاشها هناك.

وقال أحد نشطاء البيئة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الطيور هاجرت من جنوب أفريقيا فى رحلة مسافتها خمسة الآف ميل، وإنها لن تكون قادرة على الوصول إلى موقع العش السابق، لذا فإنها لن تتكاثر هناك هذا العام، بينما قالت الجمعية الملكية لحماية الطيور، إنها علمت بالموضوع وسوف تتحدث إلى المسؤولين بالمتجر فى شأن الموضوع.

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