استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

فى إطار متابعة موقف المصريين فى الهجوم الإرهابى الذى شهدته نيوزيلندا، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السفير طارق الوسيمي سفير مصر بنيوزيلندا، صباح اليوم، والذى أكد أن الشرطة النيوزيلندية عقدت اجتماعا مع أسر شهداء ومصابي حادث المسجدين اليوم 16 مارس الجاري، في الرابعة عصرا بتوقيت نيوزلندا، السادسة صباحا بتوقيت القاهرة في Hagley College بجوار مستشفى كرايست تشيرش.

وأشار السفير، فى بيان، إلى أن البعثة المصرية هناك تواصلت على مدار الساعة مع الجهات النيوزيلندية المختصة، للتحقق من بلاغات الأشخاص المفقودين بالحادث، وموافاتنا بصورة رسمية عن بيانات الشهداء والمصابين، مؤكدا أنه لم يتم التأكد بعد من جنسية المصابين، حيث تعمل الجهات النيوزيلندية على الاهتمام أولا بإنقاذ حياتهم.

وأوضح الوسيمى، أنه خلال الاجتماع تم إبلاغه أن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي بلغ عددهم 4، وتم نقل جثامينهم إلى المستشفي، مشيرا إلى أنه تم تعيين مرافق لكل عائلة من عائلات الضحايا لمساعدتهم، لافتا أنه من المقرر أن يتم نقل أو دفن الجثامين ابتداء من الثلاثاء المقبل.

والشهداء هم:

1-الشهيد منير سليمان (68 سنة)

2-الشهيد أحمد حمال الدين عبد الغني (68 سنة)

3- الشهيد أشرف المرسي

4- الشهيد أشرف المصرى

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كما تواصلت السفيرة نبيلة مع "سهام" زوجة الشهيد أشرف المرسي، ونقلت لها تعازي الدولة المصرية، مؤكدة أنها في تواصل دائم مع الجهات المعنية للمتابعة المباشرة للمستجدات.

ومن جانبها، طالبت سهام المصريين بالدعاء لأسر الشهداء بالصبر، لأنها فقدت أيضا من أصدقائها العرب أطفالا وأصدقاء وأخوة في هذا الحادث الإرهابي.

وتقدمت وزيرة الهجرة بأسمي آيات العزاء في شهداء الوطن، داعية الله أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم الأسر الصبر والسلوان في هذا الحادث الإرهابي الخسيس، مؤكدة استمرار التواصل مع أسر الشهداء، ومع السفارة المصرية التى لم تدخر جهدا في الوقوف بجوار أسر الضحايا.

