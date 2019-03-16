رئيسة وزراء نيوزيلندا تتفقد موقع الهجوم الإرهابى على مسجدين فى كرايست تشيرش

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم السبت، أنه من المقرر أن تلتقي أرديرن بالمصابين في الهجوم الذين يتلقون العلاج في المستشفى، مشيرا إلى أن 11 شخصا من بين المصابين يرقدون في حالة خطيرة بالعناية المركزة بينهم ثلاثة أطفال يبلغون من العمر عامين وأربعة و13 عاما.
وأشارت إلى أنه تم توجيه اتهام بالقتل بحق منفذ الهجوم الاسترالي "برينتون تارانت" البالغ من العمر 28 عاما عقب مثوله أمام المحكمة في وقت سابق اليوم.
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