الصادق المهدي يلتقي برئيس حزب المؤتمر السوداني قبل اجتماع باريس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تنشط قيادات معارضة داخل وخارج السودان في التحضير لاجتماع بارس المزمع عقده الإثنين القادم والذي يبحث تنسيق قوى المعارضة عبر مكوناتها في المختلفة، في دعم الاحتجاجات التي انتظمت في السودان مؤخراً، فضلاً عن التواصل مع المجتمعين الإقليمي والدولي حول ذلك.

وبحسب معلومات ستصل قيادات سياسية إلى العاصمة الفرنسية الأحد المقبل منهم مريم الصادق وبرمة ناصر من حزب الأمة، خالد عمر من المؤتمر السوداني، ياسر عرمان ومالك عقار من الحركة الشعبية شمال، مني مناوي من حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم من العدل والمساواة، فضلاً عن عدد آخر من القيادات.

في ذات السياق قالت مصادر مطلعة، أن اللقاء الذي جمع رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير اليوم (الجمعة) في منزل الأخير، أمن على ضرورة مواصلة العمل السياسي وتصعيد الحراك الجماهيري، فضلاً عن ترتيبات الاجتماع المقبل.

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وقبلت قوى معارضة، المشاركة في اجتماعات باريس، برعاية هيئة أمريكية غير حكومية، لبحث “خارطة حلول سياسية واقتصادية“ للاحتجاجات التي تشهدها السودان.

وتجتمع قوى نداء السودان، وقوى إعلان التغيير والحرية، الاتحادي المعارض، وقوى الاجماع الوطني في اجتماع الإثنين القادم في وقت اعتذر فيه تجمع المهنيين السودانيين عن المشاركة في الاجتماع مؤكداً تمسكه برؤيته المعلنة وهي إسقاط النظام الحالي.