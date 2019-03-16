اهمال يستوجب العقاب

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اندلعت نيران مجهولة بكثافة في محالج ود الحوري التابعة للشركة الأفريقية بالقضارف ، والتهمت النيران حظائر القطن الزهرة “غير محلج” وقضت على عدد ألف قنطار وتمكنت شرطة الدفاع المدني من إنقاذ وعزل عدد 10 آلاف قنطار من القطن.

وقالت مصادر حسب صحيفة الإنتباهة ، إن الحريق بسبب سيجارة ألقيت على القطن وأدت إلى اشتعال النيران فيه بكثافة في ظل غياب معدات السلامة والإطفاء، فضلاً عن كثافة النفايات حول القطن.

اهمال فظيع ادى لحدوث خسائر كبرى تعود بالضرر على عديد الجهات وصولا إلى الخزينة العامة التي لابواكي لها بكل أسف.

كثيرا ما تابعنا وقرأنا اخبارا عن بعض الحرائق الكبرى التي تقع وتلحق أضرارا كبرى باقتصادنا ، وفي كل مرة يتم إنهاء التحقيق بأن السبب مجهول أو أنه نشأ عن عامل طبيعي ، واحيانا يقال إن اهمالا تسبب في ما وقع كما في هذه الحالة التي قيل إن تصرفا اخرقا وهو رمي بقية سجارة على القطن دون انتباه وفي نفس الوقت تراكم النفايات بشكل كبير جدا حول القطن المكدس اديا لوقوع الكارثة ، ونلاحظ أن الاهمال الأكبر تمثل في سوء التخزين وعدم الاهتمام بتوفير سبل السلامة إذ أن تراكم النفايات حول القطن يجعل احتمال توسع دائرة الحرائق حال اشتعالها واردا بنسبة كبيرة ، ولابد من الحسم الفوري مع هذا النوع من المهملين وإيقاع عقوبات رادعة بهم حتي لا يتكرر الخطأ المؤدي لكارثة لايمكن تدارك آثارها .