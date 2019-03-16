مسلمو نيوزلندا ضحايا خطابات ترامب التحريضية .. محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هجوم ارهابي كبير ومروع شهدته نيوزيلندا ظهر الجمعة عندما وقع الاعتداء الآثم على اثنين من المساجد بجزيرة ساوث ايلاند ، وبحسب إفادة الشرطة النيوزيلندية فقد سقط العشرات بين قتلى وجرحى في هذا الهجوم الارهابي .

رئيسة الوزراء النيوزيلندية قالت “نعتقد أن 40 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم على المسجدين”.

بعض وكالات الانباء نقلت في مابعد أن القتلي وصلوا الي تسع وأربعين شخصا ،

وقال المفوّض مايك بوش إنّ القتلى سقطوا “على حدّ علمنا في موقعين، في مسجد بشارع دينز وفي مسجد آخر بشارع لينوود” لكنّ المحققين لم يكونوا متأكّدين من عدد مُطلقي النار.

وأضاف أنّ الشرطة طلبت من جميع المسلمين تجنّب التوجّه إلى المساجد “في كلّ أنحاء نيوزيلندا” داعيا للإبلاغ عن “أيّ تصرّف مشبوه”.

وخصّصت البلدية خطا هاتفيّا لذوي الطلاب القلقين على مصير أبنائهم الذين كانوا يشاركون في مكان غير بعيد بمسيرة ضدّ تغيّر المناخ.

من جهة أخرى ذكر شهود عيان لوسائل الإعلام أن رجلا يرتدي ملابس مموهة تشبه ملابس الجيش ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائيا على المصلين في مسجد النور.

وقال أحد الشهود لموقع “ستاف. كو. أن زي” الإخباري إنّه كان يصلّي في المسجد عندما سمع إطلاق نار. وأثناء فراره، رأى زوجته ميتة أمام المسجد.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثه الجاني بشكل مباشر على موقع فيسبوك لتوثيق ما قام بيه، يظهر فيه كيف اقتحم المسجد واستخدم سلاحا رشاشا وهاجم المصلين الذين وصل عددهم إلى نحو ثلاثمئة مصل بحسب ما ذكره رواد هذه المواقع.

القارئ لهذا الخبر يصاب بهول الصدمة ، إذ أن المساجد يفترض أن تكون آمنة ويتم أبعادها عن أي أعمال إرهابية أو حتي التجاذبات السياسية وهذا مايلزم الإنتباه له.

الإرهاب الذي قتل الابرياء في نيوزيلندا هو نفسه الذي يقتل الفلسطينيين والسوريين واليمنيين ، وهو نفسه الإرهاب الذي يحصد أرواح الأبرياء في الصومال وفي جنوب السودان والبحرين ومصر وفرنسا وامريكا وبريطانيا ، وحيثما وجد هناك ارهاب فهو مماثل لهؤلاء القتلة المجرمون في نيوزلندا.

الإرهاب لا دين ولا وطن له والابرياء في نيوزيلاندا هم ضحايا غياب العدالة وإجرام الدول وغفلة المجتمع الدولي عن ردع المجرمين ، وهم ايضا ضحايا عنصرية ترامب وخطابات الكراهية التي يطلقها وتحريضه علي المسلمين .