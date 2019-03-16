حكومة ولاية الخرطوم .. احمد وحاج احمد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تم الإعلان عن تشكيل حكومة ولاية الخرطوم التي احتفظ معظم وزراؤها بمناصبهم مما ولد عند جمهور الولاية إحساسا بعدم صدق الدعوة للتغيير التي نادى بها السيد رئيس الجمهورية في خطابه الأخير الذي اعلن فيه حالة الطوارئ وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ودعا الى تشكيل حكومة كفاءات فجاءت الحكومة الاتحادية مخيبة للامال بعيدة عن الوعد الذي قطعه السيد الرئيس حتي ان البعض اسماها حكومة الكفاوى – لا الكفاءات – وآخرون اشتطوا في وصفهم لها بتدوير النفايات ، وفي هذه الأجواء اعلن والي الخرطوم الفريق شرطة هاشم عثمان الحسين اسماء وزراء حكومته التي لم يكد الناس يلحظون فيها إلا خلافا طفيفا لسابقتها مما حدا بالبعض للقول عنها انها احمد وحاج احمد .

تشرع هذه الحكومة في العمل وامامها تركة كبيرة من المشاكل والأزمات التي فشل نفس الوزراء – أو لنقل غالبهم – في الوصول لحل لها ، ولا ادري ماذا يفعلون والأمور تسير نحو الاصعب وقد جربهم الناس وبان فشلهم واتضح للكل عجزهم عن الوصول للحل ، ولا ادري كيف يمكننا تصديق السيد رئيس الجمهورية وهو يتحدث عن وزرائه – سواء كانوا اتحاديين أو ولائيين – بقوله أننا جربنا هؤلاء الوزراء واختبرناهم وثبت لنا نجاحهم وأنهم اهل للتكليف ، اقول كيف نكذب أعيننا واحاسيسنا بل كيف نكذب الواقع المعاش الذي أثبت فشل الوزراء وسوء التجربة معهم كيف نكذب كل ذلك ونصدقك ياريس ؟ هذا لن يكون .