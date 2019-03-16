عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 16 مارس 2019

الخليج 365: صحيفة قوون: * الهلال يرفع تمام الجاهزية للمعركة المصيرية * الكاردينال يعلن وصول الإضاءة الحديثة الشهر القادم وتحويل الحالية للرديف وقيام المباراة غداً مساءً * رئيس الهلال يلتقي بالهيئة الاستشارية.. يجدد ثقته في الأبطال ويؤكد: شطب شلش فني * المريخ يستعين بـ(أبو جريشة) لإنجاح معسكر أثيوبيا * نكانا يتدرب بالأكاديمية أمس ويتحسس ملعب الجوهرة اليوم.. ومدربه يصرح: لن ننتظر الهدية من زيسكو * رئيس الأشانتي يلحق بالبعثة ويؤكد التأهل للدور ربع النهائي صحيفة الصدى: Advertisements * المريخ يقدم نجوم التسجيلات للإعلام ويواصل الإعداد بقوة للنجم * الزلفاني: وقفت على القدرات العالية للصيني وأمنت على شلش دون الاستعانة بالزعفوري * الوكيل عبد الحي يتوقع احتراف عدد من لاعبي المريخ خارجياً * السماني يشارك في مران المريخ اليوم * مدرب ناكانا: فرصتنا كبيرة في التأهل لربع نهائي الكونفدرالية * المريخ يبدأ في تجهيز أول غرفة لـ(VAR) بالسودان * ابراهومة لا يستبعد مغادرة هلال الأبيض من جديد صحيفة المشاهد

احد الانتصار للثأر ورد الاعتبار.. الهلال ’’مولع نار’’

الهلال يؤدي مرانه الرئيسي لنكانا الزامبي بمعنويات عالية

الكوكي يختبر قدرة اللاعبين في الضغط على الخصم والسرعة

الكاردينال يتابع مران الهلال ويجتمع بالكوكي في الهواء الطلق

حضور مميز للهيئة الاستشارية في مران الهلال الرئيسي

الهلال يختتم التحضيرات بحصة خفيفة والزامبي يتحسس مسرح المواجهة

تأمين الجوانب التنظيمية لمباراة الهلال ونكانا اليوم بمكاتب الاتحاد

مؤتمر صحفي لمدربي الهلال ونكانا عصر اليوم بالمركز الاعلامي

مدرب نكانا: مباراة الأحد صعبة للغاية لانها أمام فريق كبير ومحترم

نجم الهلال الجديد ’’يذبح ثوراً’’ ويبعث برسالة مؤثرة لناديه السابق

مهاجم الهلال يستعيد الذكريات مع ’’شلش وامبدة’’ ويتمنى لهما التوفيق

مدرب المريخ الزلفاني يكشف سبب اختيار اقامة معسكر بإثيوبيا

مجلس المريخ يخاطب الاتحاد العربي بشأن الرباعي الجديد

المريخ يبدأ في تجهيز اول غرفة لـ VAR بالسودان والطاقم يصل يوم 24 مارس

الزلفاني: لم استشر الزعفوري وكل اللاعبين الجدد اضافة ممتازة وفق قناعاتي الفنية

المريخ يقدم لاعبيه الجدد الصيني.. رحماني.. امبدة وشلش للاعلام

شقاق: التسجيلات جاءت متوافقة مع خطة المجلس والرؤية المستقبلية للمدرب

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 16 مارس 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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