شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: الانتباهة وزير الإعلام لـ”الانتباهة”: اليسار يرفض الحوار العطش يهدد”53″ قرية بالدندر والرهد…”منقبة” تمتحن بدلاً عن شقيقتها مذبحة تهز العالم..مقتل”49″ شخصًا في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا ضبط كروت حمى صفراء مزورة توقعات باستقالة الكتلة البرلمانية للاتحادي”الأصل” اليوم التالي مجزرة مروعة في هجوم إرهابي على مسجدين بنيوزيلندا الطيب مختار: محاصرة الفساد لا تتم بإعلان حالة الطوارئ جهاز الأمن يتوعد مخربي الاقتصاد الوطني بالحسم برلماني يكشف ملابسات معسكر”أردمتا” في غرب دارفور جابر: الحكومة الجديدة بعيدة عن المحاصصة وترتكز على مبدأ المهام آخر لحظة الإفراج عن مواطن قضى عامين بالسجن دون محاكمة وزير الصحة لـ”آخر لحظة”: تكليفي جاء في وقتٍ حرج الكشف عن تجاوزات مالية كبيرة بكسلا مجزرة مروعة تهز العالم بمسجدين في نيوزيلندا مسح دولي لتحديد احتياجات السودان الصناعية اعتذار الحواتي عن التكليف الوزاري المراجع:”376″ مليار جنيه تجاوزات مالية بكسلا السدود تعلن انتهاء أزمة مياه القضارف Advertisements الصيحة اعتذار”عمر بشير” عن الخارجية وتضارب حول موقف”الحواتي” “الصيحة” تكشف موعد رفع الإقامة الجبرية عن مشار “كمال عمر” يعتزم اعتزال العمل السياسي حماية المستهلك: الوضع المعيشي أصبح خطيرًا للمستهلكين الرأي العام المالية تدرس السماح للمطاحن بشراء القمح إدانة عالمية لمذبحة المسلمين في نيوزيلندا ضبط كروت حمى صفراء مزورة البشير يفتتح مدينة الخرطوم الاجتماعية الأثنين بدء تصحيح الشهادة السودانية مطلع أبريل المجهر السياسي “أحمد بلال”: المؤتمر الوني يمن علينا بالمناصب وشراكتنا خصمت منا مصرع وإصابة”13″ طالب شهادة سودانية في حادث مروري في بورتسودان أزمة مرتبات في جامعة أم درمان الأهلية علي الحاج يدعو قيادات الأحزاب للتفكير في المستقبل السوداني “السوداني” تكشف حقيقة اعتذار وزراء عن المشاركة في الحكومة “المالية” تدرس مقترحًا يمكّن المطاحن من شراء القمح “الأمن” يدون بلاغات ضد”ناشط إسفيري”..توقيف شخص بحوزته عملات أجنبية بمطار الخرطوم لجنة عليا لتوفير احتياجات العام الدراسي الجديد بالخرطوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 16 مارس 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.