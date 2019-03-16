محافظة يمنية تطلق نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى انقاذها من الكوليرا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلقت السلطات الصحية في محافظة ريمة غرب اليمن، نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بسرعة دعم مواجهة وباء الكوليرا وإيقاف تفشيه في مناطقها.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تديرها جماعة أنصار الله، أكد مكتب الصحة في محافظة ريمة “ازدياد عدد الحالات المصابة بالكوليرا خلال اليومين الماضيين، وتوسع مساحة الانتشار إلى مناطق جديدة في مديريات كسمة ومزهر والسلفية”.

وقال المكتب إنه “تم تسجيل 1589 حالة اشتباه إصابة بالكوليرا في مختلف مديريات المحافظة، ووفاة 26 حالة جراء الوباء، منذ يناير الماضي وحتى الخميس الماضي”.

وأضاف أن “القطاع الصحي في محافظة ريمة يعاني من نقص كبير في الخدمات والإمكانات العلاجية والمحاليل الطبية جراء استمرار العدوان والحصار”.

ولفت إلى “السعي لفتح مركزين إلى جانب تشغيل خمسة مراكز معالجة في المديريات و25 زاوية إرواء، وإمدادها بالمحاليل الوريدية والأدوية ومستلزمات علاج الكوليرا والاسهالات”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ، الدكتور يوسف الحاضري، الأربعاء الماضي، وفاة 120 حالة بالكوليرا وتسجيل أكثر من 80 ألف إصابة واشتباه بالوباء في العاصمة والمحافظات منذ مطلع العام الجاري.