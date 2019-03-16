الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يعلن عن دخله من كأس العالم في روسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقريرا ماليا عبر موقعه الإلكتروني، يشير إلى أن دخل الاتحاد وصل إلى 5.3 مليار دولار من كأس العالم 2018 الذي نظمته روسيا.

يشار إلى أن الدخل الكامل لـ”فيفا” في الدورة ما بين الأعوام 2015 إلى 2018 وصل إلى 6.421 مليار دولار، أي أن الدخل الذي حصل عليه من كأس العالم 2018 في روسيا كان يشكل 83% من جميع إيرادات الاتحاد.

وذكر التقرير أيضا أن “فيفا” حصل على إيرادات قياسية خلال دورة ما قبل الكأس، وأن الدخل من كأس العالم 2018 كان الأكبر في تاريخ “فيفا”.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم أن إيراداته في دورة 2011- 2014 بلغت 5.718 مليار دولار.