إيران تدعو لاجتماع إسلامي عاجل بعد هجوم نيوزيلندا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعت إيران، اليوم الجمعة، إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.
طهران — سبوتنيك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي “إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أدان خلال اتصال هاتفي مع نظريه التركي، مولود جاويش أوغلو، الهجوم المسلح في نيوزيلندا”.
وأضاف، أن ظريف طالب نظيره التركي، بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لإدانة الهجوم الإرهابي الذي قتل على إثره 50 شخصا وأصيب العشرات، حين فتحَ مسلّحون النار على المصَلين في مسجدين، في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.
واقترح وزير الخارجية الإيراني على نظيره التركي، عقد قمة طارئة على مستوى رؤساء الدول الإسلامية أو وزراء الخارجية، لاستهجان قيام الجنود الإسرائيليين بإهانة المسلمين في المسجد الأقصى خلال اقتحامه من قبلهم بعد صلاة الجمعة اليوم، والهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا.
يذكر أن تركيا تترأس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تعني برفع الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وتهدف لحماية المصالح الحيوية للمسلمين.
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