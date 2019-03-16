الشرطة الجزائرية: اعتقال 75 محتجا وإصابة 11 شرطيا في العاصمة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت الشرطة الجزائرية إن 75 محتجا اعتقلوا وأصيب 11 شرطيا بجروح طفيفة في احتجاجات العاصمة اليوم
وبحسب “رويترز”، شارك مئات الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائر اليوم الجمعة في أكبر الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ بدايتها الشهر الماضي.
وشارك عشرات الآلاف من الجزائريين في احتجاجات استمرت أسابيع للمطالبة بعهد جديد وقادة أصغر سنا، يوفرون قدرا أكبر من الحريات الاجتماعية واقتصادا قويا.
ونادرا ما يظهر بوتفليقة (82 عاما) علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013. وفقد حلفاءه الواحد تلو الآخر في الأسابيع القليلة الماضية، مع تشبثه بالسلطة.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أعلن عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.
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