حسن إسماعيل: الموقف (الصنمي) لا يصلح للمسرح السياسي

التاريخ: 16-مارس-2019
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أكد وزير الإعلام الجديد حسن إسماعيل أن المعارضة سترفض أية حكومة جديدة تشكل ولو جاءت مبرئة من كل عيب، لأنها، في ذات الأثناء التي أشار إلى وجود سوء فهم لحديث الرئيس عن حكومة الكفاءات، وقال إسماعيل حسب صحيفة الإنتباهة، أن الجميع فسر حديث الرئيس عن حكومة الكفاءات بأنها ستكون (تكنوقراط)، وأوضح أن الرئيس وجه بألا يخصص موقع لحزب وأن يراعوا شرط الكفاءة في الأحزاب، وأكد أن الاختيار تم بحسب أداء الوزراء وأقر بأنه لم يشاور عند اختياره كوزير وأنه سمع باختياره من الوسائط الاجتماعية كباقي الناس، وأكد إسماعيل أن الانتخابات قائمة في مواعيدها حتى الآن ما لم تتفق الأحزاب على مواقيت جديدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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