توقيف متهم سحب (أموالاً) من حساب السلطة (القضائية)

التاريخ: 16-مارس-2019 فى : حوادث 21 مشاهدة شرعت نيابة المصارف التحقيق مع متهم تمكن من سحب مبلغ مالي تجاوز الـ(30) ألف جنيه، من حساب السلطة القضائية بشيك مزور . حيث تلقت إدارة المصارف من بنك شهير أفاد في مضمون البلاغ بأن المتهم تمكن من سحب مبلغ مالي من حساب أمانة قضايا تنفيذات السلطة القضائية الخرطوم . Advertisements وقام المتهم وبحسب صحيفة آخر لحظة، بتوريد المبلغ في حسابه بفرع البنك من خلال المراجعة أتضح بان الشيك لم يصدر من السلطة القضائية، وتم تدوين بلاغ في مواجهة المتهم تحت المواد (123،178) من القانون الجنائي والمتعلقين بالتزوير والاحتيال وتم حبس المتهم على ذمة القضية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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