كشف تقرير المراجع العام بولاية كسلا للفترة من 1/7/2017م وحتى 30/6/2017م عن بلوغ حجم لمخالفات المالية والإعتداء على المال العام لتلك الفترة (376.27) مليون جنيه .
حيث بلغت جرائم الإعتداء على المال (0.15)، فيما بلغت المخالفات المالية (376.12) بزيادة عن مخالفات الفترة السابقة والتي كانت (22.0) مليون جنيه، بنسبة زيادة (1710%)، ووصف المراجع المؤشر بالسلبي على أداء الولاية .
وأوضح تقرير المراجعة أن جرائم الإعتداء على المال العام لتلك الفترة تمثلت في الاعتداء على المتحصلات النقدية وتزوير مستندات الصرف، وعزا ذلك لضعف تطبيق اللوائح، بجانب ضعف أنظمة الرقابة الداخلية بالإضافة الى عدم تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين .
فضلاً عن عدم وجود وصف وظيفي حسب ما نص عليه قانون ولائحة الخدمة، وأشار التقرير وبحسب صحيفة آخر لحظة، الى وصول المخالفات المالية في أمانة الحكومة وحدها الى (13.30) مليون جنيه .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المراجع: (376) مليار جنيه تجاوزات مالية بكسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.