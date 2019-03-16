(منقبة) جامعية تجلس بدلاً عن شقيقتها لامتحان الشهادة

ضبط مراقب طالبة جامعية تجلس لامتحان مادة الكيمياء بالشهادة السودانية بدلاً عن شقيقتها بمدرسة الشروق الخاصة بمنطقة ود الحداد في محلية جنوب الجزيرة، وأبلغت مصادر مطلعة أن المراقب ساورته شكوك في إحدى الطالبات التي كانت ترتدي (النقاب) داخل قاعة الامتحانات، وبعد توقيفها والتحري معها أقرت بأنها أتت لتمتحن مادة الكيمياء بدلاً عن شقيقتها، وأفصح عن توقيف الطالبة الجامعية المنتحلة لشخصية شقيقتها وتدوين بلاغ ضدها بقسم شرطة ود الحداد، توطئة لتقديمها للمحاكمة، وتم إطلاق سراحها بالضمان.

وفي السياق رفض رئيس قسم شرطة ود الحداد ملازم أول شرطة بدر الدين محمد أحمد، حسب صحيفة الإنتباهة الحديث حول الحادثة، وقال لا أستطيع التحدث أو إعطاء أية معلومات عن الحادثة، إلا بإذن وخطاب من مدير شرطة الولاية أو من شرطة المحلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)