ضبط مراقب طالبة جامعية تجلس لامتحان مادة الكيمياء بالشهادة السودانية بدلاً عن شقيقتها بمدرسة الشروق الخاصة بمنطقة ود الحداد في محلية جنوب الجزيرة، وأبلغت مصادر مطلعة أن المراقب ساورته شكوك في إحدى الطالبات التي كانت ترتدي (النقاب) داخل قاعة الامتحانات، وبعد توقيفها والتحري معها أقرت بأنها أتت لتمتحن مادة الكيمياء بدلاً عن شقيقتها، وأفصح عن توقيف الطالبة الجامعية المنتحلة لشخصية شقيقتها وتدوين بلاغ ضدها بقسم شرطة ود الحداد، توطئة لتقديمها للمحاكمة، وتم إطلاق سراحها بالضمان.
وفي السياق رفض رئيس قسم شرطة ود الحداد ملازم أول شرطة بدر الدين محمد أحمد، حسب صحيفة الإنتباهة الحديث حول الحادثة، وقال لا أستطيع التحدث أو إعطاء أية معلومات عن الحادثة، إلا بإذن وخطاب من مدير شرطة الولاية أو من شرطة المحلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (منقبة) جامعية تجلس بدلاً عن شقيقتها لامتحان الشهادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.