المالية تتجه للتراجع عن قرار منع المطاحن من شراء القمح

التاريخ: 16-مارس-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن اتجاه لإتاحة الفرصة للمطاحن لشراء القمح وفق السعر التركيزي الذي تحدده الوزارة عبر البنك الزراعي، وقالت المصادر إن المقترح مازال قيد الدراسة والمناقشة، مشيرة إلى أن شراء المطاحن للقمح سيكون وفق شروط وإجراءات محددة في أن يكون القمح للخبز فقط بغرض توفير النقد، وكانت وزارة المالية حسب صحيفة الإنتباهة، قد أصدرت قراراً خاصاً بضوابط شراء القمح، من بينها منع شراء القمح المحلي عبر المطاحن أو أية جهة أخرى غير المخزون الاستراتيجي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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