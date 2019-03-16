لجنة عليا لتوفير احتياجات العام الدراسي الجديد بالخرطوم

أكدت اللجنة العليا لإنفاذ ترتيبات واحتياجات العام الدراسي الجديد جاهزيتها لتلبية كافة احتياجات العام الدراسي الجديد لمرحلتيّ الأساس والثانوي.

وقال آدم عوض الله آدم رئيس اللجنة المدير العام لوزارة المالية بالخرطوم إن الوزارة جاهزة لتوفير احتياجات العام الدارسي الجديد فيما يختّص بمحور الكتاب والإجلاس، بجانب عمل إحصائيات دقيقة بالحوجّة الفعلية لتعيين معلمين وعمال لمرحلتيّ الأساس والثانوي لسد النقص فيهما، مشيراً إلي أن اللجنة العليا لاحتياجات العام الدراسي الجديد عقدت اجتماعاً في إطار تحضيراتها المُبكرة للعام الدراسي (2019_2020م).

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من جانبه أكد عبد الله محمد نصر مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية لـ(smc)، حرص وزارته علي التحضير المُبكر للعام الدراسي الجديد ومعالجة كافة المشكلات المُتعلّقة بالعملية التعليمية، مشيراً إلي أن الاجتماع أمّن علي ضرورة تأهيل المدارس ومخازن الكتاب، فضلاً عن تقديم دراسة باحتياجات الإنشاءات الجديدة لإنفاذها بموازنة العام القادم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)