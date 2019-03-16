وصول الدفعة الأولى من باصات المواصلات إلى الخرطوم

التاريخ: 16-مارس-2019
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وصلت امس الدفعة الأولى من باصات المواصلات العامة قادمة من ميناء بورتسودان إلى محطة السكة الحديد بالخرطوم بحري.
وبحسب صحيفة السوداني، إنه تم شحن الدفعة الثانية التي وصلت إلى ميناء بورتسودان وفي طريقها إلى الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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