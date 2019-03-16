وزير الصحة: لم أتوقع يوماً أن أكون وزيراً

التاريخ: 16-مارس-2019
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كشف وزير الاصحة الإتحادي د. الصادق محجوب، عن أنه لم يخطر بباله يوماً أن يكون وزيراً، وقال إنه لم يكن يتطلع الى منصب وزير في يوم من الأيام .
وأضاف لكن التكليف أتاه في فترة وصفها بالحرجة، وأشار محجوب الى إن إستراتيجية الصحة واضحة بالنسبة له بحكم عمله في الوزارة لنحو (50) عاماً .
وأبان أنه يعلم تماماً ماذا يدوا في العمل الصحي، مشدداً وبحسب صحيفة آخر لحظة على متابعة الأداء الوظيفي ومحاسبة المقصرين ومكأفاة الذي ينجز عمله على أكمل وجه .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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