وزير الصحة: لم أتوقع يوماً أن أكون وزيراً

كشف وزير الاصحة الإتحادي د. الصادق محجوب، عن أنه لم يخطر بباله يوماً أن يكون وزيراً، وقال إنه لم يكن يتطلع الى منصب وزير في يوم من الأيام .

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وأضاف لكن التكليف أتاه في فترة وصفها بالحرجة، وأشار محجوب الى إن إستراتيجية الصحة واضحة بالنسبة له بحكم عمله في الوزارة لنحو (50) عاماً .

وأبان أنه يعلم تماماً ماذا يدوا في العمل الصحي، مشدداً وبحسب صحيفة آخر لحظة على متابعة الأداء الوظيفي ومحاسبة المقصرين ومكأفاة الذي ينجز عمله على أكمل وجه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)