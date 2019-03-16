ضبط مهرب عملة بالمطار ويحاكم اليوم بمحكمة الطوارئ

التاريخ: 16-مارس-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة تمكنت السلطات في مطار الخرطوم من ضبط مواطن (م.ب.أ) وفي حيازته مبالغ مختلفة وكبيرة من العملات الأجنبية المتنوعة، وسيقدم اليوم للمحاكمة بمحكمة الطوارئ، وذكرت مصادر أن المبالغ المضبوطة بحوزة المتهم (5300) يورو، (1000) دولار، (5050) درهماً، (590) جنيهاً استرلينياً، و(700) جنيه مصري، حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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