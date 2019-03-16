“الأمن” يدون (6) بلاغات ضد “ناشط أسفيري” “بفيسبوك”

التاريخ: 16-مارس-2019
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قيد جهاز الأمن والمخابرات الوطني 6 بلاغات بنيابة أمن الدولة ضد “الناشط الإسفيري عبد المنعم سليمان الشهير بـ(بيجو) ثلاثة منها جنائية والأخرى من قانون جرائم المعلوماتية.
وقال مصدر إن جهاز الأمن دفع بعريضة لدى نيابة أمن الدولة لخص فيها شكواه بأن المتهم نشر مواد وتقارير كاذبه تضر بمصلحة البلاد، بجانب كتابته لتقارير اتهم فيها جهات أوربية بالتواطؤ مع الحكومة بشأن قضية الاتجار بالبشر، فضلاً عن نشاطه في الكتابة باتهام الحكومة بقمع المتظاهرين.
وبحسب صحيفة السوداني أضاف المصدر أن النيابة قيدت ضده بلاغات وفقاً للمواد (66 -64 -53) من القانون الجنائي، و(14 -15 -17) من قانون جرائم المعلوماتية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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