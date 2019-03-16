معتقل يعانق الحرية بعد حبسه عامين دون محاكمة بأمر الدستورية

حررت المحكمة الدستورية مواطناً ظل رهن الإعتقال لمدة عامين بسجن الهدى غرب مدينة أم درمان دون محاكمة .

وذلك بموجب أمر إعتقال صدر في حقه من قبل والي ولاية بتهمة الإشتباه، وبموجب قانون الطوارئ الذي كان معلناً بالولاية آنذاك وأمرت المحكمة الدستورية بالإفراج الفوري عن المتهم .

وإعتبرت الدستورية أن توقيف المعتقل لنحو عامين دون توجيه تهمة أو تقديمه للمحاكمة، يعتبر حبساً تعسفياً، وأشارت الى أن بقاء المعتقل طيلة هذه الفترة يمثل إنتهاكاً حقه الدستوري .

Advertisements

وأكدت وبحسب صيحفة آخر لحظة أن السلطة الممنوحة للوالي وفقاً لقانون الطوارئ الحبس العقوبي، وأمرت باخلاء سبيل المعتقل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)