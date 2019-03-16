“المالية” تدرس مقترحاً يمكّن المطاحن من شراء القمح

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن اتجاه لإتاحة الفرصة للمطاحن لشراء القمح وفق السعر التركيزي الذي تحدده الوزارة عبر البنك الزراعي.

وقالت المصادر لــ(smc) إن المقترح مازال قيد الدراسة والمناقشة، مشيراً إلى أن شراء المطاحن للقمح سيكون وفق شروط وإجراءات محددة في أن يكون القمح للخبز فقط بغرض توفير النقد.

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وكانت وزارة المالية قد أصدرت قراراً خاصاً بضوابط شراء القمح من بينها منع شراء القمح المحلي عبر المطاحن أو أي جهة أخري غير المخزون الإستراتيجي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)