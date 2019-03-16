أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 16 مارس 2019م

التاريخ: 16-مارس-2019 فى : رياضة 137 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * الهلال يرفع تمام الجاهزية للمعركة المصيرية * الكاردينال يعلن وصول الإضاءة الحديثة الشهر القادم وتحويل الحالية للرديف وقيام المباراة غداً مساءً * رئيس الهلال يلتقي بالهيئة الاستشارية.. يجدد ثقته في الأبطال ويؤكد: شطب شلش فني * المريخ يستعين بـ(أبو جريشة) لإنجاح معسكر أثيوبيا * نكانا يتدرب بالأكاديمية أمس ويتحسس ملعب الجوهرة اليوم.. ومدربه يصرح: لن ننتظر الهدية من زيسكو * رئيس الأشانتي يلحق بالبعثة ويؤكد التأهل للدور ربع النهائي صحيفة الصدى: Advertisements * المريخ يقدم نجوم التسجيلات للإعلام ويواصل الإعداد بقوة للنجم * الزلفاني: وقفت على القدرات العالية للصيني وأمنت على شلش دون الاستعانة بالزعفوري * الوكيل عبد الحي يتوقع احتراف عدد من لاعبي المريخ خارجياً * السماني يشارك في مران المريخ اليوم * مدرب ناكانا: فرصتنا كبيرة في التأهل لربع نهائي الكونفدرالية * المريخ يبدأ في تجهيز أول غرفة لـ(VAR) بالسودان * ابراهومة لا يستبعد مغادرة هلال الأبيض من جديد الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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