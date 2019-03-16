تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني * (السوداني) تكشف حقيقة إعتذار وزراء عن المشاركة في الحكومة * “المالية” تدرس مقترحات يمكن المطاحن من شراء القمح * “الأمن” يدون بلاغات ضد “ناشط إسفيري” * توقيف شخص بحوزته عملاات أجنبية بمطار الخرطوم صحيفة الصيحة * إعتذار (عمر بشير) عن الخارجية وتضارب حول موقف (الحواتي) * (الصيحة) تكشف موعد رفع الاقامة الجبرية عن مشار * (كمال عمر) يعتزم إعتزال العمل السياسي صحيفة المجهر * “أحمد بلال”: المؤتمر الوطني يمن علينا بالمناصب وشراكتنا خصمت منا * مصرع وإصابة (13) طالب شهادة سودانية في حادث مروري في “بورتسودان” صحيفة آخر لحظة * الإفراج عن مواطن قضى عامين بالجسن دون محاكمة * وزير الصحة لـ(آخر لحظة): تكليفي جاء في وقت حرج * الكشف عن تجاوزات مالية كبيرة بكسلا * مجزرة مروعة تهو العالم بمسجدين في نيوزيلندا صحيفة الإنتباهة Advertisements * وزير الإعلام لـ(الإنتباهة): اليسار يرفض الحوار * العطش يهدد (53) قرية بالدندر والرهد * (منقبة) تمتحن بدلاً عن شقيقتها * مذبحة تهز العالم.. مقتل (49) شخصاً في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا صحيفة الوطن * الأمن يتوعد مخرجي الإقتصاد الوطني بالحسم * إدانات دولية للهجوم الإرهابي على “مسجد نيوزيلندا” * القمسيون يحذر من تزوير لـ”كروت الحمى الصفراء” صحيفة أخبار اليوم * ردود فعل واسعة لإستشهاد عشرات المصلين في الهجوم الإرهابي على مسجد نيوزيلندا * ضبط مواطن بمطار الخرطوم وبحوزته عملات أجنبية صحيفة الدار * سودانيون يعتدون على الفنان طه سليمان بالهند * “الدار” تلتقي د.جلال وتكشف حقيقة ما حدث في حفل حيدر أباد * على طريقة عباس الجرافة.. مهوس يقتل 49 مصلياً بنيوزيلندا * (167) ألف طالب وطالبة يجلسون لإمتحانات الاساس عبر 160 مركز بالخرطوم * منتهى الاستهتار مذيعة تقدم الدعوة لولادة “كديستها” * اليوم لطلاب شهادة الاساس: امتحان اللغة العربية وفقه والعقيدة والرياضيات الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق16 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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