عناوين الصحف العربية الصادرة السبت 16 مارس 2019م

مشروعات عملاقة فى جنوب الوادى بجداول زمنية محددة..

الرئيس يتفقد مزرعة توشكى ويؤكد تقدير المواطنين جهود العاملين فيها

انطلاق «ملتقى الشباب العربى ـ الإفريقى» اليوم بأسوان

ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

الإرهاب يضرب نيوزيلندا.. 99 قتيلا وجريحا فى هجومين استهدفا مسجدين ونفذهما يمينيون متطرفون

الملك سلمان مغرداً: المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا «عمل إرهابي»

الإرهاب يضرب بمجزرة في مسجدين بنيوزيلندا

رئيسة وزراء نيوزيلندا: سنغير قوانين حيازة السلاح ونؤمن المساجد

توجيه تهمة القتل رسمياً إلى منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي

الجزيرة السعودية:

خادم الحرمين يؤكد مسئولية المجتمع الدولي عن مواجهة خطاب الكراهية

منفذ اعتداء نيوزيلندا يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل

شيخ الازهر يندد باعتداء نيوزيلندا ويحذر من انتشار (الاسلاموفوبيا)

الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد بصعدة

البيان الاماراتية:

خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد: المحبة والتعايش والتسامح طوق النجاة للإنسانية

هزاع بن زايد: في يوم الطفل الإماراتي أجمل التحايا إلى أم الإمارات

أمل القبيسي: المغرب شريك استراتيجي للإمارات

واشنطن: دعم التحالف يمنع سيطرة إيران على اليمن

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الوطن القطرية:

صاحب السمو يدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

دول أوروبية تعزز الوجود الأمني حول المساجد

قطر تؤكد على التطور البارز الذي حققته في مجال تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات

قطر تتسلم الدفعة الأولى من طائرات الأباتشي «سجيل»

الزمان البريطانية:

العالم يهب لإدانة مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

المبعوث الأمريكي : الخلايا النائمة في العراق وسوريا يدعمها عشرون ألفاً من داعش

مصدر مصري يكشف لـ ( الزمان ) أسباب الصفقة الروسية في مشروع قناة السويس

حشود ضخمة في الجزائر تطالب برحيل بوتفليقة وموسكو تنتظر لعمامرة

ثلاث هجمات انتحارية ضد الخارجين من الباغوز

الشعب الصينية:

رئيس مجلس الدولة الصيني يلتقي الصحفيين

الحكومة الأردنية تستنكر "المذبحة الإرهابية" ضد المصلين في نيوزيلندا

السعودية تعلن إصابة أحد مواطنيها في الاعتداء الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا

المغرب يعلن تفكيك "خلية إرهابية" من 6 أشخاص موالين لتنظيم الدولة الإسلامية