وصول أول البعثات المشاركة في البطولة العربيه الثانيه للملاكمه

وصل إلى مطار الخرطوم فجر اليوم أول البعثات القادمه من الجزائر للمشاركة في البطوله العربيه الثانيه للملاكمه (فئة الكبار) التي تستضيفها الخرطوم تقام خلال الفترة من 16حتى 23 مارس الجاري بصالة نجاة صالح بالحديقة الدوليه. وحرص رئيس إتحاد الملاكمه بالسودان الأستاذ عكرمة هاشم وبحضور سفير الجزائر بالخرطوم علي إستقبال البعثة التي وصلت الثانيه صباح اليوم السبت وإطمأن عكرمه علي إستلام أماكن إقامة البعثة وإنهاء كافة الإجراءات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة. يذكر أن ثمانيه دول تشارك في البطوله العربيه للملاكمه والتي تنظمها الخرطوم في نسختها الثانيه برعاية بنك العمال الوطني.

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