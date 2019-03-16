مرسال يوقف عمل مساحن التمباك بالفاشر

أصدر والي شمال دارفور، الفريق ركن النعيم خضر مرسال، قراراً قضى بمنع أصحاب مساحن التمباك وكمائن الطوب من مزاولة أعمالهم اليومية في الأماكن المخصصة لهم في السابق، قائلاً إن القرار جاء بهدف إصحاح البيئة وإزالة التشوهات داخل مدينة الفاشر.

وبحسب نص القرار الصادر وفقاً لدارفور 24، فإنه "يمنع منعاً باتاً جميع أصحاب مساحن التمباك بسوق المواشي وملاك كمائن الطوب من مزاولة العمل بتلك الاماكن".