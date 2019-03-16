مرسال يوقف عمل مساحن التمباك بالفاشر

أصدر والي شمال دارفور، الفريق ركن النعيم خضر مرسال، قراراً قضى بمنع أصحاب مساحن التمباك وكمائن الطوب من مزاولة أعمالهم اليومية في الأماكن المخصصة لهم في السابق، قائلاً إن القرار جاء بهدف إصحاح البيئة وإزالة التشوهات داخل مدينة الفاشر.
وبحسب نص القرار الصادر وفقاً لدارفور 24، فإنه "يمنع منعاً باتاً جميع أصحاب مساحن التمباك بسوق المواشي وملاك كمائن الطوب من مزاولة العمل بتلك الاماكن".
وقال الوالي، إن كل من يخالف القرار يتم القبض عليه ويحاكم وفق قانون الطواريء ومن ثم يتم إرساله فوراً إلى سجن شالا، وشمل القرار توجيهات للأجهزة الأمنية بشن حملات وعمليات مداهمة لمكافحة الخمور البلدية والمخدرات وجمع السلاح.
فيما استنكر عدد من أصحاب كمائن الطوب ومساحن التمباك القرار الذي أصدره الوالي ووصفوه بالجائر وطالبوا الوالي بضرورة إيجاد أماكن بديلة لمزاولة نشاطهم التجاري وتزويده بكافة الخدمات المتمثلة في خدمات المياه والكهرباء قبل استصدار أوامره.
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