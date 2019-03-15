خطوة تفصل ريال مدريد عن ثاني صفقات الميركاتو الصيفي

أصبح البلجيكي الدولي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، على رادار ريال مدريد وذلك لتدعيم صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال موقع ديفنسا سنترال، أن إدارة الريال اتفقت بشكل شبه رسمي مع هازارد من أجل ضمه في الصيف المقبل ليسد الثغرة التي تركها كريستيانو رونالدو.
وأشار الموقع، أنه يتبقى فقط الاتفاق بين ريال مدريد وتشيلسي على رسوم صفقة هازارد للإعلان عنها في الصيف المقبل.
وكانت إدارة نادي ريال مدريد قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية عن التعاقد مع ميليتاو مدافع فريق بورتو البرتغالي ليكون أولى صفقات الميركاتو.
وقامت إدارة نادي ريال مدريد بتعيين الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الملكي بدلاً من المدرب سانتياجو سولاري الذي ساءت أوضاع الفريق كثيرلً تحت قيادته.
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