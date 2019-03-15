عاجل.. أمن الجزائر يعتقل 75 شخصاً بتهمة السرقة والعنف وتخريب ممتلكات خاصة

افادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، أن السلطات الجزائرية اعتقلت 75 شخصاً بتهمة السرقة والعنف وتخريب ممتلكات خاصة وعامة خلال تظاهرات اليوم.

وأشارت الى إصابة 11 رجل أمن خلال الاشتباكات التي وقعت على هامش التظاهرات، في الطريق المؤدية إلى قصر الرئاسة، ولتي استخدمت خلالها السلطات الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، لتفريقهم ومنعهم من الوصول الى القصر.

كانت السلطات الجزائرية في وقت سابق أوقفت المترو الذي يعتبر وسيلة النقل الأساسية في العاصمة الجزائرية، ومنعت الباصات من الدخول إلى قلب العاصمة، حيث يعتزم المتظاهرون التجمع في ما سموه "مجمعة الحسم".

وتزايد عدد المتظاهرين شيئاً فشئياً قبل ساعتين من موعد التظاهرة المنتظر، كما في كل جمعة منذ 22 فبراير ، لكن هذه الجمعة الأولى منذ إعلان بوتفليقة تأجيل الانتخابات وانسحابه من الترشح وتمديد ولايته التي يفترض أن تنهي في 28 أبريل.