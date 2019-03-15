عاجل.. رئيسة وزراء نيوزيلندا "نطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم"

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إن التحقيقات متواصلة مع 3 أشخاص تم اعتقالهم على خلفية الحادث الإرهابي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" المصرية، في نبأ عاجل.
وأضافت، أن الشرطة في حالة تأهب قصوى، مطالبة المواطنين بالبقاء في منازلهم، متابعة: "نحقق حاليًا في أنشطة اليمين المتطرف في بلادنا".
وأضافت، أن الشرطة في حالة تأهب قصوى، مطالبة المواطنين بالبقاء في منازلهم، متابعة: "نحقق حاليًا في أنشطة اليمين المتطرف في بلادنا".
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