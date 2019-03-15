ترامب يستخدم "الفيتو" بعد رفض الكونغرس حالة الطوارئ

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدام حق النقض "الفيتو" للمرة الأولى، الجمعة، بعدما صوت الكونغرس على إنهاء إعلانه حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض هوجان غيدلي لشبكة "فوكس نيوز" التليفزيونية إن "التوقيع على ذلك سيتم في الساعة 3.30 مساءاً بالتوقيت المحلي 19:30 بتوقيت غرينتش.

وقال جيدلي إن "الطوارئ قائمة فعلاً".

وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بشأن الحدود من أجل أن يكون قادراً على الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكان قد نظم حملته الانتخابية على وعد ببناء الجدار والتعهد بأن المكسيك ستدفع نفقات التشييد، لكن ذلك لم يحدث.

ورفض الكونغرس مراراً وتكراراً جدار ترامب.

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كما مرر كل من مجلسي الكونغرس "النواب والشيوخ" مشروع قرار لإنهاء إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

وشهد تصويت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع انضمام 12 سناتور جمهورياً إلى الأقلية الديمقراطية لتوبيخ الرئيس.

ويقول أنصار الجدار إنه "سيحد من الهجرة غير النظامية والجريمة وتهريب المخدرات".

ويشدد المعارضون أن تجارة المخدرات غير القانونية تتم فعلياً عبر المعابر الحدودية النظامية وأن الجدار كيان مكلف ذو قيمة ضئيلة.

واستشهد الجمهوريون الذين صوتوا ضد حالة الطوارئ الوطنية باعتراضات استخدام سلطات الطوارئ، وعبروا بوجه خاص عن القلق من أن دور الكونغرس كسلطة رقابة سيتقلص مما يضعف عملية التوازن بين السلطات.

ومن أجل إلغاء الفيتو الرئاسي، يحتاج الكونغرس إلى موافقة الثلثين في كلا المجلس وهو ما ليس متوفراً في هذه الحالة.