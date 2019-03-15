رويترز: منفذ هجوم نيوزيلندا زار تركيا في وقت سابق !

أكد مسؤول تركي كبير، أن منفذ هجوم نيوزيلندا زار تركيا في وقت سابق، وتحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق، حسب ما ورد عن وكالة أنباء "

رويترز".

كانت قد شهدت نيوزيلندا، الجمعة، مذبحة هي الأكثر دموية في تاريخ البلاد، بعد أن تعرض مصلون في مسجدين لهجومين أسفرا عن مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين.