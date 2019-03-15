السمسار دمرالهلال.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ توالت الضربات على شعب الهلال حتى بتنا نشك ان من يدير الهلال ينتمي للكيان !!
@ اعتزال بشه ، شطب اسرع مهاجم بالممتاز ، الاستغناء عن محمود امبده لاعب المنتخبات السنيه !!
@ شطب بالجمله والوارد فيتوري العاطل !!
@ فيتوري الذي شطبه الاهلي الليبي لضعف المستوى دون ان يلعب له اية مباراة !!
@ الليبي الماسوره قال عنه اعلام السمسره ان مورينو وضعه في الفريق الاول (مانشستر) !! وفيرغسون اشاد به ونيفيل قال (دا لاعب خرافي وزيو مافي) !!
@ اعلام السمسره يعتقد ان جمهور الهلال رهط من السذج لذلك يكتب مثل هذه الترهات التي يصدقها الدلدول وبعض البسطاء ممن جاءوا الهلال في هذا الزمن اللئيم .
⚽ ليس صحيحاً ان ازمة الخانات وراء شطب شلس .
@ كان يمكن شطب البرازيلي العجوز او الماسوره النيجيري .
@ كان يمكن شطب كونتاك واعارة شلس مكانه .
@ كان يمكن الابقاء على شلس و اعاره الماسوره الليبي لحين التاكد من مستواه وتأقلمه على اجواء السودان .
@ جماهير الهلال بانتظار الماسوره الليبي .
@ امام الهلال عديد المباريات بالممتاز و حنشوف اللاعب الخرافي الذي بكى عليه الانجليز .
@ اخشى ان تضحك عليه جماهير كادوقلي وبوتسودان والقضارف .
⚽ يا سلام على بشه وهو يترفع عن استلام حقوقه .
@ بشه سلم خطاب اعتزاله وكتب فيه ان لا حقوق لديه عند الهلال .
@ كتب هذا رغم ان لديه مبلغ ليس بالقليل في ذمة كردنه .
@ وقع لموسمين مقابل مليار ونصف المليار تسلم منها (300) مليون .
@ حتي ال (300) هذه كانت من دخل مباراة احدى مباريات الهلال الافريقيه (فكه ممزقه).
@ الجماعه وضعوا لبشه ملاليم طرف الاتحاد في حركة استفزاريه لكن بشه كان اوعى وهو يترفع مسبقاً عن اموالهم .
@ كبير يا بشه .
⚽ اسوأ مضاعفات التسجيلات تلك الصورة الحرجه التي وضع فيها كردنه الجهاز الفني .
@ الشارع الهلالي يعلم ان الجهاز الفني للازرق لا علاقة له بالتسجيلات ويعرف السمسار الذي حدد الشطب واتي بالجدد .
@ الكوكي طلب ارجاء تسجيل الماسوره الليبي حتى التسجيلات القادمه لحين الوقوف على مستواه لكنه فوجئ ليلاً بشطب امبده لمصلحة الليبي !!
@ وضع الكوكي والجنرال بات حرجاً وما حدث من تجاوزات بحقهما سيدون في تاريخ الرجلين .
@ الرأي عندي ان ما حدث من استصغار للجهاز الفني سيكون بداية الخلاف بينه ورئيس الهلال الفعلي .
@ ليس هناك مدرب محترم يرضى بتحكم سمسار في الانتخابات .
⚽ الفاتح النقر ، ابراهومه ، محسن سيد اقروا ان شطب امبده اكبر مفاجآت التسجيلات .
@ الثلاثي تحسر على ضياع امبده من فرقهم بعد استنفاذهم فرصة الشطب .
@ للتذكير نقول ان احتياطي امبده في منتخب الشباب كان بيبو لاعب المريخ الحالي .
@ وا هلااااااااه .
@ منك لله .
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