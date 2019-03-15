السمسار دمرالهلال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ توالت الضربات على شعب الهلال حتى بتنا نشك ان من يدير الهلال ينتمي للكيان !!

@ اعتزال بشه ، شطب اسرع مهاجم بالممتاز ، الاستغناء عن محمود امبده لاعب المنتخبات السنيه !!

@ شطب بالجمله والوارد فيتوري العاطل !!

@ فيتوري الذي شطبه الاهلي الليبي لضعف المستوى دون ان يلعب له اية مباراة !!

@ الليبي الماسوره قال عنه اعلام السمسره ان مورينو وضعه في الفريق الاول (مانشستر) !! وفيرغسون اشاد به ونيفيل قال (دا لاعب خرافي وزيو مافي) !!

@ اعلام السمسره يعتقد ان جمهور الهلال رهط من السذج لذلك يكتب مثل هذه الترهات التي يصدقها الدلدول وبعض البسطاء ممن جاءوا الهلال في هذا الزمن اللئيم .

⚽ ليس صحيحاً ان ازمة الخانات وراء شطب شلس .

@ كان يمكن شطب البرازيلي العجوز او الماسوره النيجيري .

@ كان يمكن شطب كونتاك واعارة شلس مكانه .

@ كان يمكن الابقاء على شلس و اعاره الماسوره الليبي لحين التاكد من مستواه وتأقلمه على اجواء السودان .

@ جماهير الهلال بانتظار الماسوره الليبي .

@ امام الهلال عديد المباريات بالممتاز و حنشوف اللاعب الخرافي الذي بكى عليه الانجليز .

@ اخشى ان تضحك عليه جماهير كادوقلي وبوتسودان والقضارف .

⚽ يا سلام على بشه وهو يترفع عن استلام حقوقه .

@ بشه سلم خطاب اعتزاله وكتب فيه ان لا حقوق لديه عند الهلال .

@ كتب هذا رغم ان لديه مبلغ ليس بالقليل في ذمة كردنه .

@ وقع لموسمين مقابل مليار ونصف المليار تسلم منها (300) مليون .

@ حتي ال (300) هذه كانت من دخل مباراة احدى مباريات الهلال الافريقيه (فكه ممزقه).

@ الجماعه وضعوا لبشه ملاليم طرف الاتحاد في حركة استفزاريه لكن بشه كان اوعى وهو يترفع مسبقاً عن اموالهم .

@ كبير يا بشه .

⚽ اسوأ مضاعفات التسجيلات تلك الصورة الحرجه التي وضع فيها كردنه الجهاز الفني .

@ الشارع الهلالي يعلم ان الجهاز الفني للازرق لا علاقة له بالتسجيلات ويعرف السمسار الذي حدد الشطب واتي بالجدد .

@ الكوكي طلب ارجاء تسجيل الماسوره الليبي حتى التسجيلات القادمه لحين الوقوف على مستواه لكنه فوجئ ليلاً بشطب امبده لمصلحة الليبي !!

@ وضع الكوكي والجنرال بات حرجاً وما حدث من تجاوزات بحقهما سيدون في تاريخ الرجلين .

@ الرأي عندي ان ما حدث من استصغار للجهاز الفني سيكون بداية الخلاف بينه ورئيس الهلال الفعلي .

@ ليس هناك مدرب محترم يرضى بتحكم سمسار في الانتخابات .

⚽ الفاتح النقر ، ابراهومه ، محسن سيد اقروا ان شطب امبده اكبر مفاجآت التسجيلات .

@ الثلاثي تحسر على ضياع امبده من فرقهم بعد استنفاذهم فرصة الشطب .

@ للتذكير نقول ان احتياطي امبده في منتخب الشباب كان بيبو لاعب المريخ الحالي .

@ وا هلااااااااه .

@ منك لله .