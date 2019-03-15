فطومة مادايره شين ولاجيم.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*شيبولا

*بشة

*شلش

*شيبوب

*شيخ موكورو

*كلها شينات مابتنفع مع فطومة

*وصدقوني لوشي لو خلت قناة كردنة دي

*بكون سببها الشين دي

*عشان كده يالوشي

*دسي النقاط وخليها لوسي

*فطومة اختي جنها وجن النقاط علي الحروف

*بالذات نقاط الشين

*اسي روشا في امرا ضيق

*بكري بس واحد غلط قال ليهو شكري

*طوالي مانفع معاها

*محمد عبد الرحمن ده موش كانوا مسمنوا جكسا

*قال ليك واحد بتكلم بالشين

*قال جكشا

*طوالي ختتوا ليك في فوهة بندقية البت المندسة

*و طالما فطومة مادايرة شين

*يبقي مافي شين بتقعد في الهلال لو كانت شين وليد طايشين

*وفطومة برضك مادايره جيم

*بس مادايره جيم في المريخ مافي الهلال

*ايها الناس

*الفقر دائما يولد الابداع

*لان الحاجة تدفع العقل للابتكار لاشباعها

*لذا كانت تسجيلات جيل ضياء وسومانا والتاج يعقوب وداوود وقصاري

*هي امتداد لنجاحات تسجيلات جيل نمر والتكت والرشيد

*ثم جاء الفقر المسبب لعقوبة الحرمان من التسجيل ليضيف نكهة علي الاولاد واستقرار وانسجام

*والآن وفي عهد الفقر كان التجديد لنمر واعادة سومانا واضافة الصيني وشلش والنيجري الجديد

*في ابداع جديد للفقر

*بالاضافة لتسجيلات ازمان الغني اصبح كشف المريخ شبه مكتمل بالذات بعد ضم محمود الموعود

*انه الابداع بسبب الفقر

*لذا جاء التعبير

*فقري وبنوم بدري

*وفي عهد الفقر تجلت الجماهير واقامت النفرات والمبادرات الكبيرة والرائعه

*فساهم الفقر الي حد كبير في اعادة الاحساس بالمسؤولية لدي الجماهير

*واثبت فقر المجلس ان المريخ غني برجاله وجماهيره وأنصاره الاوفياء

*شارك الجميع في الدعم

*من الاقطاب وحتي اصغر مشجع

*السيد جمال الوالي ساهم بمية مليون في نفرة الجار

*وهاهي مية مثلها تصل من القطب علي الفادني

*وخمسون قبلها وصلت من السيد عصام الحاج

*وخمسون مثلها من صاحب المبادرة دكتور جار النبي

*وتوالت المساهمات الي ان فاقت المليار بكثير لنفرة الجار وحدها

*القروبات ماقصرت

*اتدرون بماذا اسهم قروب رجال حول الزعيم وحده؟

*دي قصة تتجلي فيها عظمة القروبات ودايره عمود براها

*ومن اجمل ابداعات الفقر انه وحدنا علي قلب رجل واحد

*ووحد خطوتنا نحو هدف واحد هو صالح الكيان ونبذ الكيمان

*ويامرحبا بفقر تتجلي به قيمنا ومريخيتنا وقلوبنا من غبار عابر لكنه استكان في الهبوط عليها دون ان نفكر له

*يبقي نستغل كل ذلك ونجعل منه سلما نصعد به علي اطلال النجم لنهائي العرب

*ووقتها تتجلي وحدتنا حينما يحتشد كل رموز المريخ علي مقصورة الاستاد بالعين الاماراتيه

*وكل العيون ترنو لنا باعجاب

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*فتشنا لي مهاراتنا وكفاءاتنا ومالقينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كلو مانقول جفت نلقاها مطينة في طينها

والي لقاء

سلك