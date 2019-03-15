فطومة مادايره شين ولاجيم.. بقلم بابكر سلك

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*شيبولا
*بشة
*شلش
*شيبوب
*شيخ موكورو
*كلها شينات مابتنفع مع فطومة
*وصدقوني لوشي لو خلت قناة كردنة دي
*بكون سببها الشين دي
*عشان كده يالوشي
*دسي النقاط وخليها لوسي
*فطومة اختي جنها وجن النقاط علي الحروف
*بالذات نقاط الشين
*اسي روشا في امرا ضيق
*بكري بس واحد غلط قال ليهو شكري
*طوالي مانفع معاها
*محمد عبد الرحمن ده موش كانوا مسمنوا جكسا
*قال ليك واحد بتكلم بالشين
*قال جكشا
*طوالي ختتوا ليك في فوهة بندقية البت المندسة
*و طالما فطومة مادايرة شين
*يبقي مافي شين بتقعد في الهلال لو كانت شين وليد طايشين
*وفطومة برضك مادايره جيم
*بس مادايره جيم في المريخ مافي الهلال
*ايها الناس
*الفقر دائما يولد الابداع
*لان الحاجة تدفع العقل للابتكار لاشباعها
*لذا كانت تسجيلات جيل ضياء وسومانا والتاج يعقوب وداوود وقصاري
*هي امتداد لنجاحات تسجيلات جيل نمر والتكت والرشيد
*ثم جاء الفقر المسبب لعقوبة الحرمان من التسجيل ليضيف نكهة علي الاولاد واستقرار وانسجام
*والآن وفي عهد الفقر كان التجديد لنمر واعادة سومانا واضافة الصيني وشلش والنيجري الجديد
*في ابداع جديد للفقر
*بالاضافة لتسجيلات ازمان الغني اصبح كشف المريخ شبه مكتمل بالذات بعد ضم محمود الموعود
*انه الابداع بسبب الفقر
*لذا جاء التعبير
*فقري وبنوم بدري
*وفي عهد الفقر تجلت الجماهير واقامت النفرات والمبادرات الكبيرة والرائعه
*فساهم الفقر الي حد كبير في اعادة الاحساس بالمسؤولية لدي الجماهير
*واثبت فقر المجلس ان المريخ غني برجاله وجماهيره وأنصاره الاوفياء
*شارك الجميع في الدعم
*من الاقطاب وحتي اصغر مشجع
*السيد جمال الوالي ساهم بمية مليون في نفرة الجار
*وهاهي مية مثلها تصل من القطب علي الفادني
*وخمسون قبلها وصلت من السيد عصام الحاج
*وخمسون مثلها من صاحب المبادرة دكتور جار النبي
*وتوالت المساهمات الي ان فاقت المليار بكثير لنفرة الجار وحدها
*القروبات ماقصرت
*اتدرون بماذا اسهم قروب رجال حول الزعيم وحده؟
*دي قصة تتجلي فيها عظمة القروبات ودايره عمود براها
*ومن اجمل ابداعات الفقر انه وحدنا علي قلب رجل واحد
*ووحد خطوتنا نحو هدف واحد هو صالح الكيان ونبذ الكيمان
*ويامرحبا بفقر تتجلي به قيمنا ومريخيتنا وقلوبنا من غبار عابر لكنه استكان في الهبوط عليها دون ان نفكر له
*يبقي نستغل كل ذلك ونجعل منه سلما نصعد به علي اطلال النجم لنهائي العرب
*ووقتها تتجلي وحدتنا حينما يحتشد كل رموز المريخ علي مقصورة الاستاد بالعين الاماراتيه
*وكل العيون ترنو لنا باعجاب
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*فتشنا لي مهاراتنا وكفاءاتنا ومالقينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال كلو مانقول جفت نلقاها مطينة في طينها
والي لقاء
سلك
كانت هذه تفاصيل خبر فطومة مادايره شين ولاجيم.. بقلم بابكر سلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.