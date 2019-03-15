توضيحاتها !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*وهي مثل توضيحات المهدي..
*ولكن الصادق بالغ فيها – إبان حكمه – إلى أن باتت هي ذاتها بحاجة لتوضيحات..
*وبعض ما نكتب يُشعرنا البعض بافتقاره إلى توضيح..
*وتوضيح الموضح قد يُفضي – أحياناً – إلى مثل تفسير الماء بالماء..بعد الجهد..
*وكلمتنا البارحة قال أحدهم إنه يحتاج لتوضيحاتها..
*مع إنها في غاية من الوضوح..فكل شأن خارجي نطرقه تُنسج منه طواقٍ..
*ثم يُقال إنها تناسب مقاس رؤوس داخلية..
*فنحن – إذن – نغمز..ونلمز..ونهمز؛ مع أن أياً من ذلكم لا يكون على بالنا..
*ولكن ذنبي – الذي لا ذنب لي فيه – أن هناك من يقيس الرؤوس..
*ثم يقيس طواقٍ صنعها من خيوط كلماتنا..
*فيجد أنها تناسب رؤوس بشر – أو قضايا – هنا..وتجيء على مقاسها (زَطْ)..
*طيب؛ هل هذا التناسب محمود أم مذموم؟..
*فإن كان محموداً فحسناً فعلنا إذن..أما إن كان مذموماً فلم لا يُغير المقاس؟..
*ونضرب مثالاً على ذلك؛ لمزيد من التوضيح..
*فالجزائر تشهد تظاهرات شعبية تمددت زمناً..وحراكاً..ومساحةً..وسُف مطالب..
*وتشهد..ونشهد..ويشهد العالم..تعاملاً رسمياً معها..
*ونحن – في كلمتنا أمس – قلنا إننا بتنا نهرب بقلمنا من الداخل إلى الخارج..
*وذلك بعد أن صعب علينا تمييز إشارات المرور الكتابي..
*وما عدنا نعرف الحمراء..من الصفراء..من الخضراء..من ومضات المشاة..
*آها؛ لنفترض أننا أشدنا بهذا التعامل..
*فما الذي يضمن ألا تنُسج خيوط إشادتنا هذه طاقية على مقاس رأس بالداخل؟..
*ثم يُقال لنا: أنت إنما تغمز في التعامل الداخلي هذا؟..
*في حين أننا نكون قد هربنا من راهن داخلنا هذا..وتركناه وراء ظهر قلمنا..
*فهو راهن ميؤوس منه..فضلاً عن التباس الإشارات علينا..
*فالحكومة لم تترك لنا فعلاً حسناً واحداً نشيد به..أو حتى ننتقده من باب العشم..
*وكذلك المعارضة..ويكفي ما فعله الميرغني..
*فلم يجف بعد مداد بيانه عن فض الشراكة..فإذا بنا نُفاجأ بتجديد للشراكة هذه..
*بل وبالوجوه ذاتها..في تعديل وزاري لم يأتِ بجديد..
*وانقطع بصيص أمل الناس في حكومة تكون على قدر آمالهم..وتحديات المرحلة..
*وكل الذي وُعدوا به – إطفاءً لنار غضبهم – حدث عكسه..
*قيل حكومة كفاءات..فلا كفاءات؛ وقيل لا محاصصة..فرجعت المحاصصة..
*بل ورجع كل الذين أثبتوا فشلهم..وتسببوا في انفجار الشارع..
*فهل هذا واقع داخلي يمكن أن نكتب عنه شيئاً؟ نقداً..أو مدحاً..أو حتى ذماً؟..
*وما أجمل التعامل الشرطي مع تظاهرات الجزائر..
*وأبعدوا كلماتنا – بالله عليكم – من طواقٍ تُنسج من خيوطها إزاء شأن خارجي..
*وأعفونا من توضيحاتها !!.
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