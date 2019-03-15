توضيحاتها !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*وهي مثل توضيحات المهدي..

*ولكن الصادق بالغ فيها – إبان حكمه – إلى أن باتت هي ذاتها بحاجة لتوضيحات..

*وبعض ما نكتب يُشعرنا البعض بافتقاره إلى توضيح..

*وتوضيح الموضح قد يُفضي – أحياناً – إلى مثل تفسير الماء بالماء..بعد الجهد..

*وكلمتنا البارحة قال أحدهم إنه يحتاج لتوضيحاتها..

*مع إنها في غاية من الوضوح..فكل شأن خارجي نطرقه تُنسج منه طواقٍ..

*ثم يُقال إنها تناسب مقاس رؤوس داخلية..

*فنحن – إذن – نغمز..ونلمز..ونهمز؛ مع أن أياً من ذلكم لا يكون على بالنا..

*ولكن ذنبي – الذي لا ذنب لي فيه – أن هناك من يقيس الرؤوس..

*ثم يقيس طواقٍ صنعها من خيوط كلماتنا..

*فيجد أنها تناسب رؤوس بشر – أو قضايا – هنا..وتجيء على مقاسها (زَطْ)..

*طيب؛ هل هذا التناسب محمود أم مذموم؟..

*فإن كان محموداً فحسناً فعلنا إذن..أما إن كان مذموماً فلم لا يُغير المقاس؟..

*ونضرب مثالاً على ذلك؛ لمزيد من التوضيح..

*فالجزائر تشهد تظاهرات شعبية تمددت زمناً..وحراكاً..ومساحةً..وسُف مطالب..

*وتشهد..ونشهد..ويشهد العالم..تعاملاً رسمياً معها..

*ونحن – في كلمتنا أمس – قلنا إننا بتنا نهرب بقلمنا من الداخل إلى الخارج..

*وذلك بعد أن صعب علينا تمييز إشارات المرور الكتابي..

*وما عدنا نعرف الحمراء..من الصفراء..من الخضراء..من ومضات المشاة..

*آها؛ لنفترض أننا أشدنا بهذا التعامل..

*فما الذي يضمن ألا تنُسج خيوط إشادتنا هذه طاقية على مقاس رأس بالداخل؟..

*ثم يُقال لنا: أنت إنما تغمز في التعامل الداخلي هذا؟..

*في حين أننا نكون قد هربنا من راهن داخلنا هذا..وتركناه وراء ظهر قلمنا..

*فهو راهن ميؤوس منه..فضلاً عن التباس الإشارات علينا..

*فالحكومة لم تترك لنا فعلاً حسناً واحداً نشيد به..أو حتى ننتقده من باب العشم..

*وكذلك المعارضة..ويكفي ما فعله الميرغني..

*فلم يجف بعد مداد بيانه عن فض الشراكة..فإذا بنا نُفاجأ بتجديد للشراكة هذه..

*بل وبالوجوه ذاتها..في تعديل وزاري لم يأتِ بجديد..

*وانقطع بصيص أمل الناس في حكومة تكون على قدر آمالهم..وتحديات المرحلة..

*وكل الذي وُعدوا به – إطفاءً لنار غضبهم – حدث عكسه..

*قيل حكومة كفاءات..فلا كفاءات؛ وقيل لا محاصصة..فرجعت المحاصصة..

*بل ورجع كل الذين أثبتوا فشلهم..وتسببوا في انفجار الشارع..

*فهل هذا واقع داخلي يمكن أن نكتب عنه شيئاً؟ نقداً..أو مدحاً..أو حتى ذماً؟..

*وما أجمل التعامل الشرطي مع تظاهرات الجزائر..

*وأبعدوا كلماتنا – بالله عليكم – من طواقٍ تُنسج من خيوطها إزاء شأن خارجي..

*وأعفونا من توضيحاتها !!.