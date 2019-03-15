استهداف النظام.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الأنظمة السياسية المستبدة عادة ما يُمسك الناس عن أخطاء المسؤولين وتجاوزاتهم أثناء وجودهم في السلطة، ولا يثيرونها إلا بعد مغادرتهم.. أهو جبن؟ أم شماتة؟… وكثيراً ما يثار هذا السؤال، ويقال لأصحاب المجادلة: (إنتو لو رجال كنتو تفتحوا الموضوع دا لمن كانوا في السلطة، وليه الآن عشان خلو الكرسي)…

وفي تقديرنا الأمر طبيعي للغاية ويستمد (طبيعيته) من طبيعة الأنظمة الشمولية، بخلاف الأنظمة الليبرالية التي تسمح باتهام ومحاكمة ومحاسبة أكبر مسؤول فيها، لذلك لا يحتاج الإعلام ولا مواقع التواصل انتظار مغادرة المسؤول موقعه لتوجيه الاتهام له، والحديث عن ممارساته وتجاوزاته بعد الإقالة أو رحيل نظامه، لأن اتهام كبار المسؤولين في الأنظمة المستبدة بأية ممارسة سيئة أو ارتكاب أية جريمة أو نهب أي مال عام، هو استهداف للنظام ومشروعه السياسي ومحاولة لنسف الاستقرار وإثارة الفوضى والبلبلة.

أما في الأنظمة الشمولية لا يستطيع لا الإعلام ولا عامة الناس إثارة مثل هذه القضايا إلا في حدود مجالس الأنس، وذلك لأن المسؤولين في هذه الأنظمة محميون بالحصانات الصولجان والسلطة، وبإمكان أحدهم أن يستخدم السلطة والنفوذ للانتقام في مواجهة مثيري هذه القضايا، حتى الذي يقوم بواجبه على النحو الأكمل يمكن أن يُعاقب.

لذلك أجد أن هناك ألف مبرر للناس عندما يمسكون عن إثارة هذه القضايا، ففي الأنظمة القابضة لا تستطيع أن تتحدث عن تجاوزات كبار المسؤولين خاصة النافذين إلا بعد مغادرتهم، وإذا فعلت إلا أن تكون بعيداً عن قبضتهم…

وداخلياً انظروا إلى عهدي عبود ونميري، فلم يكن لأحد أن يتجرأ على اتهام أي من وزرائهما إلا بعد سقوط نظام الحكم، وهذا المثال أكثر وضوحاً في حالة عهد مايو.

وخارجياً انظروا إلى عهود مبارك والقذافي وبن علي وصدام وكبار اركان حربهم، وغيرهم، فلا أحد استطاع الحديث عن أخطائهم إلا بعد السقوط أو الإقالة، وإلا كان سيذهب إلى ما وراء البحار.

وفي عهد نميري هل استطاع أحد ان يحاكم وزراءه أو الحديث عن تجاوزاتهم؟ ولم توجه لهم الاتهامات إلا بعد سقوط مايو، وكذا الأمر في جميع الأنظمة الشمولية.

المنطق الذي يتكئ على الموضوعية يقول: (إذا أصلاً يستطيع الواحد منا أن يتحدث عن جرائم الشموليين وهم على سدة الحكم، ستكون أنظمة حكمهم ليست شمولية بل ليبرالية حتى النخاع، وديمقراطية كاملة الدسم، وبهذا لن يكون هناك فرق بين هذا وذاك… لذلك أرى أن الذين يعيبون على الآخرين إثارة تجاوزات كبار المسؤولين بعد مغادرتهم ليسوا على حق كامل، لأن طبيعة تلك الأنظمة لا تسمح بذلك، وإلا فإنه لا فرق بين هذه الأنظمة الشمولية المستبدة القاهرة لشعبها وتلك الأنظمة الديمقراطية التي تسمح بمحاكمة أكبر مسؤول فيها بمن فيهم الرئيس إلى أصغر منصب دستوري، فهذا هو الفرق بين الحكومات الدكتاتورية والأخرى الليبرالية.. اللهم هذا قسمي في ما أملك.

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.