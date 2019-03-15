التعايش مع التهميش.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لا تنتهي مشكلات العالم العربي والمنطقة عموماً عند الاستبداد وما يُنتجه من بنيةٍ تسلطيةٍ معادية للحرية ومانعة لأي انتقال سلس وسلمي للسلطة، وإنما أيضاً ما يرسّخه من بنيةٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ منتجة للتهميش، بمختلف أنواعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويعرّف المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي في كتابه الأشهر (دفاتر السجن) التهميش بأنه

(علاقة قوة بين طرف يسعى إلى الهيمنة وآخر خاضع، بحيث يحاول فيها الأول بقاء هيمنته على الثاني واستدامة خضوعه).

وساهمت أفكار غرامشي عن الهيمنة الثقافية في إلهام باحثين كثيرين وظهور حقل معرفي يهتم بمسألة التهميش، خصوصاً كتابات المفكرة والفيلسوفة الأميركية ذات الأصول البنغالية، غاياتري سبيفاك، والتي كانت من أوائل من نظّروا لموضوع الهامشية، انطلاقاً من أفكار غرامشي. وتعد دراستها المعنونة (هل يتكلم التابع؟) التي نشرتها منتصف الثمانينيات، أحد النصوص التأسيسية المهمة في دراسات المهمشين.

التهميش هو علاقات قوة اجتماعية وسياسية ومؤسسية، تحكمها بنية علاقات السلطة بين الفاعلين في المجتمع، وذلك بمختلف أوزانهم أو تنوعاتهم، وهي دوماً علاقات ذات طابع صراعي. أو بالأحرى هو انعكاس لديناميكيات اجتماعية تنتجها علاقات القوة والصراع من أجل الهيمنة. لذا لا يمكن فصل موضوع التهميش عن موضوعات ومفاهيم أخرى، أهمها الهيمنة والقوة والإقصاء. وهو ما ينتج عنه أشكال وثنائيات متعددة للتهميش في مجتمعاتنا وخارجها. فالقوي يهمّش الضعيف، الغني يهمّش الفقير، والغرب يهمّش الشرق، كما أن المركز يهمّش الهامش، وهي علاقات صراع وقوة في حالة ديمومة.

وإذا كانت هذه الثنائيات مفهومة، وإن كانت غير مقبولة، إلا أن أخطر أنواع التهميش هو التهميش البيْني الذي يحدث داخل التجمعات المهمشة من الطرف القوي، أي ممارسة فعل التهميش من مهمشين على بعضهم بعضاً، فالفلسطيني المهّمَش من الاحتلال الإسرائيلي يمارس تهميشه إزاء أخيه الفلسطيني، وكذلك الحال مع المعارضة السودانية التي تعاني من تهميش النظام، فتجد بعض أعضائها يمارسون فعل التهميش تجاه آخرين من المعسكر نفسه، وأيضاً تفعل بعض المجموعات الإثنية والاجتماعية في بلادنا، وكأن التهميش قد بات جزءاً من الحمض النووي وفي صلب صراع الحياة اليومي.

ويتوقف التهميش على مدى وعي المهمَّشين بفعل التهميش وإدراكهم له، وأنهم يقعون في الهامش، وليس في المركز. فأحياناً كثيرة، يفتقد المهمَّشون القدرة على مقاومة التهميش، ليس لأنهم ضعفاء، وإنما لقناعتهم بأنهم ليسوا مهمشين أو الآخر لاعتقادهم بأن التهميش جزء طبيعي ولا يمكن تغييره، أي أنهم ينفون عن أنفسهم مسألة التهميش.

التهميش ليس شيئاً ثابتاً لا يمكن تغييره، وإنما هو في النهاية صناعة اجتماعية وسياسية وثقافية متحركة ومتغيرة، ويجب على الجميع العمل على تغييرها، من أجل ضمان تمثيل الجميع في المجال العام من دون إقصاء أو تهميش.