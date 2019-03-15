جهاز الأمن يشيد بالمعلمين لإنجاحهم العام الدراسي

توعد جهاز الأمن والمخابرات الوطني بحسم المتفلتين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وإستقرار البلاد وتخريب الإقتصاد الوطني، مبيناً أن أعداء البلاد يريدون أن ينصرف الجهاز والأجهزة الأمنية عن المهام الكبرى بهذه الأعمال غير المقبولة.

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وأشاد الفريق جلال الدين الشيخ نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في تصريح حسب (smc) بموظفي الدولة خاصة شريحة المعلمين التي ساعدت علي إنجاح العام الدراسي الذي شهد إستقراراً كبيراً خاصة إمتحانات الشهادة السودانية ومرحلة الإساس.

وأشاد نائب المدير العام للجهاز بالموظفين والمواطنين بوعيهم وتفويتهم الفرصة علي أعداء البلاد وحبهم لوطنهم، وزاد قائلاً : “ظل الشعب السوداني يلقن الأعداء الدروس والعبر بوعيه وحكمته الرصينة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .