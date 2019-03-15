السودان يدين الهجمات الإرهابية على (مسجدي نيوزيلندا)

أعلنت الخارجية السودانية إدانتها للهجمات الإرهابية الغادرة على المصلين في مسجدين بعاصمة نيوزيلندا والتي تجاوز ضحاياها الـ40 قتيلاً وعدداً من الجرحى، ودعت المجتمع الدولي لوقفة حاسمة تجاه ممارسات الإرهاب والتطرف ونزعات الإسلامفوبيا وخطاب الكراهية والشعوبية.

وأضاف بيان صادر من الوزارة، الجمعة، “تلقى السودان وعديد من دول العالم بمشاعر الصدمة والذهول والحزن مشاهد الهجمات الإرهابية الفظيعة والغادرة على المصلين في مسجدين بعاصمة نيوزيلندا”.

وأفاد البيان أن هذه الجريمة الشنيعة والتي نفذت بدم بارد وقام الجناة بنقلها مباشرة لهي اعتداء مباشر على الإنسانية جمعاء وتقويض لأفضل القيم التي عرفتها على مدى تاريخها من حرمة الدماء والحق في الحياة وحرية المعتقد والتسامح.

وتابع ” بحسب الشروق وزارة الخارجية إذ تدين بأقوى العبارات هذه الاعتداءات الغادرة، لتدعو المجتمع الدولي لوقفة حازمة وحاسمة تجاه جميع ممارسات الإرهاب والتطرف ونزعات الإسلامفوبيا وخطاب الكراهية والشعوبية والاستعلاء العنصري والثقافي وكل ما يهدد التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات والأعراق المختلفة باعتبار تلك الممارسات خطراً ماحقاً على السلم والأمن الدوليين”.

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وطالبت الوزارة، وفقاً للبيان، باتخاذ الإجرءات اللازمة لضمان صيانة قدسية وحماية وحرمة أماكن العبادة في أي مكان.

ودعت إلى بذل كل جهد ممكن للقبض على جميع الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة والعاجلة وكشف كل أبعاد وجوانب هذه الجريمة البشعة ومن يقف وراؤها.

كما شدد بيان الخارجية السودانية على اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تمنع تكرار مثل هذه الجرائم المقيتة وتضمن الاحترام الكامل للأديان وحماية حرية العبادة وتجرم ازدراء العقائد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .