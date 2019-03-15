وفد إيطالي يزور مدينة الهدى

استقبل سعادة اللواء شرطة حقوقي الكامل الجيلاني ابوشامة مدير مدينة الهدى الإصلاحية وفدا رفيع المستوى من سفارة جمهورية إيطاليا ترأسه سفير إيطاليا فابريزو لوياسو؛ ورافقه أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسودان بمبادرة كريمة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبحضور منظمة النزيل والاتحاد الوطني للشباب السوداني.

واشتمل برنامج الزيارة على مناشط رياضية شارك فيها النزلاء وبعض أعضاء الوفد الإيطالي، وتفقد الوفد الإيطالى الكنيسة إضافة للمناشط والبرامج الإصلاحية، ومن ثم تابع الجميع البرنامج الثقافي الترفيهي الذي صاحبه أداء متميز لكورال المدينة نال الإعجاب والإشادة من جميع الحضور؛ فيما تم عرض فيلم وثائقي عن الإصلاح والتأهيل الذي يتم داخل الدور الإصلاحية.

وأوضح اللواء شرطة (حقوقي) الكامل الجيلاني ابوشامة بحسب وكالة السودان للانباء أن الزيارة تعتبر متميزة، مؤكدا على أنهم على أتم الاستعداد للتنسيق والتعاون مع كل الجهات والمنظمات الداعمة والمساهمة في دفع عجلة التطور والتأهيل المستمر للنزلاء.

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وقال أن الزيارة تعتبر تعاونا مشتركا بين السفارة ومدينة الهدى الإصلاحية، مشيرا الى التعاون المستمر والمشاركة الدائمة للاعبي الفريق القومي السوداني وإسهامهم الواضح في تفعيل المناشط الرياضية بالمدينة.

وأشاد السفير الإيطالي بحفاوة الاستقبال التي يتميز به الشعب السوداني عن غيره من شعوب العالم، وأن هنالك ترابطا أزليا بين الدولتين وسيستمر التعاون من قبلهم في السفارة لدعم التأهيل داخل المدينة.

وأشار إلى أنه تفاجأ وسعد جدا بأن هنالك ترابطا بين النزلاء والقوة المشرفة عليهم من ضباط وجنود وهذا يدل على فاعلية البرامج الإصلاحية المقدمة لهم، وتقدم بشكر خاص لمدير المدينة الإصلاحية وضباطها ونزلائها.

وفي الختام كتب تعليقه في دفتر الزيارة عن أن مايقدم من إصلاح في مدينة الهدى لا يوجد في أي مكان عالمي، وثمن على التعاون المشترك بين الجهتين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .