الدرديري يلتقي مدير اليونيدو ويبحثان مشروعات التعاون

التاريخ: 15-مارس-2019
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التقى د. الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية اليوم بمقر الأمم المتحدة بفيينا بالسيد لي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعية (اليونيدو) وذلك في إطار برنامج زيارة الوزير ومشاركته في المؤتمر الوزاري للدورة الـ ٦٢ للجنة المخدرات.
وناقش الجانبان مشروعات التعاون الحيوية التى تنفذها المنظمة في السودان في مجال التنمية الصناعية، وأكدا بحسب وكالة السودان للانباء أهمية العمل على زيادة هذه المشروعات وتنويعها عبر برنامج قطري يشمل القطاعات الاستراتيجية كمشروعات التصنيع الزراعي والطاقة المتجددة وإقامة الحدائق الصناعية في مختلف مجالات التنمية الصناعية.
وأمن الجانبان على أهمية إجراء مسح شامل لتحديد ومعرفة الاحتياجات الرئيسة للقطاعات الصناعية التي يمكن لليونيدو أن تقدم مشروعات بها بالتعاون مع السودان، وقد شكر لي يونغ للوزير زيارته واهتمامه بتوثيق العلاقة مع المنظمة التي يعتبر السودان أحد شركائها المهمين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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