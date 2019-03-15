الزلفاني يتغزل في شلش والصيني وأمبدة

قدم نادي المريخ مساء اليوم لاعبيه الجدد، النيجيري ماماني و الصادق شلش و عماد الصيني ومحمود أمبدة للإعلام وعقد بعدها مؤتمرا صحافيا ترأسه اللواء كمال شقاق رئيس القطاع الرياضي ويامن الزلفاني مدرب الفريق بحضور وكيل اللاعبين عبد الحي إيدومو.

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وقال شقاق بأن المجلس نفذ تماما الخطة التي وضعها التسجيلات الأخيرة بناء على توصية ورؤية المدرب الزلفاني الفنية..

ومن جانبه أكد الزلفاني ما ساقه اللواء شقاق وأشار إلى أن كل شيء كان مرتب له بدقة تامة وكنا أمام تحد للمحافظة على مجموعة اللاعبين الحاليين خاصة مع اقتراب حسم التأهل للنهائي بعون الله ولهذا جاءت الإضافات محددة جدا وخدمتنا الظروف في لاعبين مهرة وصغار السن في اليوم الاخير وهما شلش ومحمود وقد وافقت على ضمهما بعد مراجعة أشرطة فيديو خاصة بالمباريات الاخيرة التي لعبوها مع الهلال وبعد مشورة بعض أبناء المريخ من المدربين. ونفى الزلفاني تماما ما تناقلته وسائل الإعلام أنه قد استعان بمدرب الهلال السابق الزعفوري وقال بأنه مدرب يعرف تماما تقييمه للاعبين كما أن هذا الحديث فيه احجاف في حق المدرب الزعفوري.. وعن عدم تضمين الاختيارات الجديدة لوظيفة الظهير الأيمن قال الزلفاني بأنه يثق تماما في اللاعبين التاج ابراهيم وحمزة داؤود وانهما يسيران في الطريق الصحيح وان ضبابية تضمين لاعبين جدد للكشف العربي جعلتني أشتغل عليهما وأوهلهما لشغل الوظيفة باقتدار وضرب مثلا بالغربال في بدايات عهده المتواضعة بالمريخ ثم كان اجتهاده ومثابرته التي اوصلته إلى لقب الهداف المحلي والعربي واشاد الزلفاني بالصيني وقال بأنه لاعب صغير السن وممتاز في وظيفتي متوسط الدفاع والارتكاز كما اشاد بماماني وقال بأنه ممتاز أيضا في الارتكاز والوسط المهاجم وإضافة حقيقية بعد اصابة ضياء الدين.. كما اشاد بمحمود أمبدة كلاعب ظهير أيسر يجيد الالتحام والمعاونة الهجومية.. وتغزل الزلفاني في شلش وقال بأنه هداف مهاري سريع يعرف اقصر الطرق للمرمى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)