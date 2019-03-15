مشروع بورتسودان عاصمة للثقافة العربية 2019

أوضح الأستاذ خالد أحمد عبد الله أبوسلب، مدير الإدارة العامة للثقافة والمعارض بوزارة الثقافة والسياحة والآثار، أن الاحتفال ببورتسودان عاصمة الثقافة العربية العام 2019 يجيء ضمن النسخة الثانية للاحتفال بمشروع العواصم الثقافية العربية تنفيذا لتوصية اللجنة الدائمة للثقافة العربية في مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي انعقد في دولة قطر متزامنا مع الدوحة عاصمة للثقافة العربية 2010.

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يشار إلى ان النسخة الأولى من مشروع العواصم الثقافية انتهت ببغداد عاصمة الثقافة العربية في 2013، حيث أكدت اللجنة الفنية الدائمة للثقافة لعربية بحسب (سونا) أهمية مشروع العواصم العربية، والحرص على استمراريتها للخروج بها للعالم كمجموعة عربية واحدة لتقديم صورة حية متكاملة العناصر للإبداعات الثقافية والفنية العربية الحديثة، لذلك جاء ترشيح بورتسودان في النسخة الثانية لما لها من رصيد ثقافي وإبداعي وحضاري ولما تمتاز به من موقع على ساحل البحر الأحمر وتمتعها ببيئة بحرية غنية بالمواقع السياحية المتنوعة.

جاء التأكيد على مشروع بورتسودان عاصمة للثقافة العربية في اجتماع وزراء الثقافة العرب في القاهرة في العام 2018م لتكون بورتسودان عاصمة للثقافة العربية في عام 2019م واستلام الشعلة من وجدة عاصمة للثقافة العربية 2018م بالمملكة المغربية، حيث تم اختيارها العام 2017م في مؤتمر وزراء الثقافة العرب ابان فعاليات سنار عاصمة الثقافة الإسلامية 2017م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .