بومبيو يأمل بإمكانية مواصلة المفاوضات وسط تهديدات كورية شمالية بإنهائها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، إنه لا يزال "متفائلا" من أن واشنطن يمكنها مواصلة المفاوضات مع كوريا الشمالية، مقللا من تهديد فيما يبدو من بيونج يانج بإنهائها.

وذكر أن كيم جونج أون في القمة الأخيرة التي عقدت في هانوي قد وعد بعدم استئناف التجارب النووية.

وأضاف بومبيو، "لدينا كل التوقعات بأنه سوف يلتزم بهذا التعهد... ويحدونا الأمل فى أن نستطيع أن نستمر في إجراء حوارات ومفاوضات".

كان الوزير الأمريكي يتحدث بعد ساعات من صدور تقارير نقلت عن دبلوماسي كوري شمالي كبير تهديدا بالتوقف عن إجراء مزيد من مفاوضات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

ونُقل عن نائب وزير الخارجية الكورى الشمالى تشو سون هوي في مؤتمر صحفي في بيونج يانج قوله " ليس لدينا نية للإذعان للمطالب الأمريكية بأي شكل، ولا نرغب فى الانخراط في مفاوضات من مثل هذا النوع".

كانت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعيم كوريا الشمالية الشهر الماضي في فيتنام قد انتهت دون تحقيق أي تقدم، مع انسحاب الرئيس الأمريكي من المفاوضات.

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وقال الجانب الأمريكي إنهم غير مستعدين لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية وهو ما تطالب به بيونج يانج بدون تحقيق تقدم في ملف نزع السلاح النووي.

وانهارت المفاوضات نظرا لأن الجانب الأمريكي "كان مشغولا للغاية لمتابعة مصالحه السياسية الخاصة به وليس لديه نية مخلصة لتحقيق أي نتيجة"، حسبما قال تشو في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وتتمتع روسيا والصين المتاخمتان لكوريا الشمالية بعلاقات دبلوماسية وثيقة نسبيا مع تلك الدولة المنعزلة للغاية.

ونُقل عن تشو قوله إنه خلال القمة في فيتنام، تسبب بومبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في خلق "مناخ من العداء وانعدام الثقة".

وذكر الدبلوماسي الكوري الشمالي أن تلك الأجواء "أعاقت" الجهود البناءة لترامب وكيم لإجراء المفاوضات.