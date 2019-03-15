المالية تناقش مقترح شراء القمح للمطاحن

قالت مصادر مطلعة أن وزارة المالية تناقش مقترحا يسمح للمطاحن الخاصة بشراء القمح جنبا الى جنب مع البنك الزراعي بالسعر التركيزي الذي حددته الوزارة 1850 جنيه سوداني للجوال الواحد. وأصدرت وزارة المالية قبل اسبوعين ضوابط مشددة بمنع شراء القمح المحلي؛ عبر المطاحن أو اي جهة بخلاف المخزن الاستراتيجي. ويأتي هذا المقترح بعد رفض مزارعي القمح في مشروع الجزيرة والمناقل بيع المحصول بالسعر التركيزي؛ وحددوا 2500 جنيها للجوال؛ كما اعلنوا رفضهم زيارة نائب الرئيس السوداني؛ عثمان كبر؛ الثلاثاء المقبل لتدشين حصاد القمح بالمشروع. وذكرت المصادر بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية؛ المقرب من السلطات؛ أن المقترح قيد الدراسة والمناقشة؛ وأضافت أن شراء المطاحن للقمح سيكون بشروط واجراءات أن يكون القمح للخبز فقط بغرض توفير النقد الأجنبي. Advertisements وتسببت أزمة دقيق الخبز في اندلاع الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر الماضي؛ والتي تحولت الى مطالب سياسية تدعو الى تنحي الرئيس عمر البشير عن الحكم. وبررت الحكومة السودانية فرض حالة الطوارئ لمجابهة الازمة الاقتصادية؛ وتأتي هذه الضوابط والاجراءات الحكومية بشأن القمح لتقليل كمية استيراد القمح الذي يكلف مليار ومائتي دولار سنويا. ويقدر حجم الاستهلاك الكلي للقمح بنحو 2,2 مليون طن منها نحو 1,920 طناً يتم توفيرها عن طريق الاستيراد ونحو280 ألف طن إنتاج محلي. وتتوقع وزارة الزراعة؛ أن يكون انتاج القمح للمسم الحالي 900 ألف طن يغطي 42 % من احتياجات البلاد. وتقدر المساحة المزروعة قمح بمشروع الجزيرة والمناقل حوالي 375 الف فدان؛ وتشير التوقعات الى الانتاجية قد تصل الى 600 الف جوال زنة مائة كيلو جرام.

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